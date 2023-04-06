В Кирове инспекторы ДПС нашли трехлетнего мальчика, сбежавшего от родителей на прогулке

Полицейские нашли мальчика и затем передали родителям. Фото: vk.com/gibdd43

Инспекторы ДПС разыскали в Кирове трехлетнего пропавшего мальчика. Ребенок ушел в неизвестном направлении, когда родители отвлеклись.

По словам кировчан, семья гуляла в районе перекрестка улиц Азина и Горького. Родители попытались найти сына самостоятельно, а затем обратились за помощью в полицию.

Оперативный дежурный передал информацию отрядам и в городе начался поиск пропавшего малыша. Вскоре мальчика заметили инспекторы ДПС Виктор Мокосеев и Николай Дербилов. Ребенок находился в районе цирка на Октябрьском проспекте и был напуган. Полицейские успокоили его и затем передали родителям.

Напомним, что в Кирове нашли подростка, пропавшего 27 марта. О местонахождении ребенка ничего не было известно в течение трех суток.

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