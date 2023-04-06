На улице Ломоносова в Кирове сбили велосипедиста

«Хонда» совершила наезд на 57-летнего мужчину. Фото: УГИБДД по Кировской области

В среду, 5 апреля, в Кирове произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в региональной ГИБДД, на улице Ломоносова сбили велосипедиста.

Аварию зафиксировали в 16.30 у дома №22. В этот момент «Хонда» совершила наезд на 57-летнего мужчину. За рулем автомобиля находился 42-летний водитель.

Известно, что велосипедист получил травмы. Напомним, что 4 апреля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса столкнулись две машины. В ДТП погибли два человека.