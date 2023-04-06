6 апреля десятки кировчан останутся без воды

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале водоканала.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В некоторых районах Кирова 6 апреля не будет холодной воды, об этом сообщил «Водоканал». Такие меры связаны с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся на этих улицах:
Ленинский район, с 09.00 до 16.00:
- Октябрьский переулок в домах 30, 30а, 32, 34, 36;
- Искожевский переулок в домах 7, 8а;
- улица Карла Маркса в доме 11.
Ленинский район, с 09.00 до 18.00:
- улица Волкова в доме 5/1
Первомайский район в поселке Сидоровка, кроме улицы Кооперативной с 09.30 до 11.00.
Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».
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