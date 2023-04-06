Для семей кировских военнослужащих предусмотрены дополнительные меры поддержки

Чтобы получить льготы, кировчанам необходимо обратиться в МФЦ для оформления удостоверения. Фото: Александр КОЦ

Для семей кировских военнослужащих предусмотрены дополнительные льготы. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Губернатор Александр Соколов после встречи с родственниками солдат принял решение расширить меры социальной поддержки для членов семей участников СВО. Теперь родители бойцов могут рассчитывать на бесплатное посещение культурных мероприятий в подведомственных министерству культуры Кировской области учреждениях, а также бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, поддержку получат дети, которые не являются усыновленными участниками СВО, но воспитываются в их семье. Такие несовершеннолетние могут рассчитывать на:

- бесплатный проезд в общественном транспорте,

- бесплатное посещение культурных мероприятий в учреждениях, подведомственных министерству культуры Кировской области,

- бесплатное питание в школе, а если обучаются на дому, то родителям компенсируют деньги, потраченные на еду.

Чтобы получить льготы, необходимо обратиться в МФЦ для оформления удостоверения. Родители, дети и законные представители несовершеннолетних участников специальной военной операции имеют право внеочередного обращения за услугой. Документ выдается непосредственно при обращении и действует по 31 декабря 2023 года. При этом для граждан, которые уже получили удостоверение, срок его действия автоматически продлевается.

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