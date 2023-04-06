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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 5:18

После звонка по АЧС в Кировской области пришлось сжечь труп кабана

Пробы материала увезли в лабораторию
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Мертвое животное нашли у деревни Кассины

Мертвое животное нашли у деревни Кассины

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

1 апреля на горячую линию управления ветеринарии Кировской области позвонила девушка и рассказала, что у деревни Кассины (Слободской район) обнаружили труп кабана.

На место выехали специалисты ветстанции. На вид никаких признаков, характерных для африканской чумы свиней - смертельно опасного заболевания - у трупа не было. Специалисты взяли пробы материала и доставили в лабораторию, параллельно дезинфицировав место обнаружения мертвого животного. Лабораторный анализ, к счастью, не подтвердил наличие вируса АЧС.

Тем не менее труп сожгли там же, где он был найден.

Напомним, ранее в соседнем регионе зафиксировали случаи передачи сибирской язвы человеку.

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