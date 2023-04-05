Губернатор Кировской области поблагодарил за работу заместителей председателя правительства

Губернатор Александр Сколов отдельно отметил случай сотрудничества Дмитрия Курдюмова и Сергея Сулика. ФОТО: Правительство Кировской области

Глава Кировской области отметил хорошую работу заместителей председателей правительства. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Губернатор Александр Соколов на совещании произнес речь и вручил письма с благодарностями Дмитрию Курдюмову и Светлане Шумайловой.

- В начале года вверил коллегам организацию работы в новых для них ведомствах. Светлане Витальевной досталось министерство культуры, а Дмитрий Александрович стал дополнительно курировать вопросы спорта и туризма, - рассказал губернатор. - Это не лично моя оценка. Такое решение принято после советов с коллегами из федеральных министерств.

Губернатор Александр Соколов отдельно отметил случай сотрудничества первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова и министра спорта Сергея Сулика. Тогда им удалось общими усилиями сохранить деньги ведомства, которые должны были отправиться в федеральный бюджет. Теперь эти средства пойдут на строительство новых объектов.

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