В Шабалинском районе начнется строительство дороги до границы с Костромской областью

Работы планируют закончить в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году начнется строительство дороги из нашей области до Костромской. Этой новостью поделился министр транспорта Кировской области Алексей Петряков в среду, 5 апреля, на совещание у губернатора Александра Соколова.

Трасса пройдет от поселка Ленинское до поселка Луптюг. Глава региона отметил что по этой дороге в Шабалинский район везут лес на переработку, а оттуда и Свечинского района в Костромскую область поставляют молоко.

- Когда будет разработана проектно-сметная документация, мы будем выходить с инициативой по выделению из регионального бюджета дополнительных средств на строительство участка. В этом году мы уже сможем проложить порядка 10 километров, - сказал Алексей Петряков.

Стоит отметить, что в Костромской области работы уже начались.

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