Кировчан зовут проверить здоровье в мобильных пунктах в ТЦ

Врачи откроют пункты в пятницу, 7 апреля. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 6 апреля, в минздраве Кировской области пройдет прямая линия по диспансеризации. Звонки примут по номеру 38-13-23.

А в пятницу, 7 апреля, в Кирове пройдет акция «Я выбираю здоровье». Участвовать могут все желающие. Можно будет проверить сахар, давление, измерить индекс массы тела и получить консультации по здоровому образу жизни. Пункты будут открыты по следующим адресам:

- Нововятск: теруправление (улица Советская, 12). Время - с 10 до 15 часов;

- заречная часть: ТЦ «Клен» (площадь Коминтерна). Время - с 13 до 18 часов;

- юго-запад: ТЦ «Глобус» (улица Воровского, 135; второй этаж). Время - с 10 до 15 часов;

- Центр: ДК железнодорожников (улица Комсомольская, 3) и ТЦ «Джем Молл» (улица Горького, 5). Здесь плюсом будут экспресс-ЭКГ и биоимпедансометрия (оценка белкового, жирового, водного обмена). В ДК пункт откроют с 9 до 15 часов, в ТЦ - с 12 до 19 часов.

- ЦУМ. Время - с 12 до 16 часов. Здесь плюсом будут предлагать спирометрию - исследование органов дыхания и кислородного обмена.

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