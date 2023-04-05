В Кировской области начался демонтаж трех мостов

Для того, чтобы жители не были отрезаны от райцентра, на речке будет работать катер.

В поселках Синегорье, Орлецы и Красная речка начался демонтаж мостов. Этой новостью поделились в «Вятавтодоре».

В рамках муниципального контракта по содержанию дорог в Нагорском районе перед началом ледохода на реке Кобра переправы должны быть разобраны. Подрядчик уже начал проводить подготовительные работы и в ближайшее время приступит к демонтажу. Обратно конструкции вернут, когда закончится весенний паводок.

Для того, чтобы жители не были отрезаны от райцентра, на речке будет работать катер для перевозки людей.

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