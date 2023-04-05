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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:24

В Кировской области жители поселка Андреевский не могут добраться до города

Автобус ходит из населенного пункта только один раз в неделю
Артем ЗАМЯТИН
Жители просят сделать ввести дополнительные маршруты автобусного сообщения.

Жители просят сделать ввести дополнительные маршруты автобусного сообщения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители поселка Андреевский могут выехать в город всего один раз в неделю. Подробностями поделились в кировском отделении «Народного фронта».

В населенном пункте Уржумского района проживает около 500 человек. В поселке нет аптек, МФЦ и поликлиник. Чтобы людям попасть в город им приходится тратиться на такси, либо договариваться с теми, у кого есть машина. Автобус из поселка Андреевский ходит только один раз в неделю по четвергам утром и днем. До ближайшего крупного населенного пункта 12 километров, так что пешком добраться тоже не получится.

Жители поселка просят активистов помочь добиться от властей, чтобы автобус ходил хотя бы три раза в неделю. Представители ОНФ направили обращение в прокуратуру и областное правительство.

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