В Александровском саду в Кирове отремонтируют старинные ротонды и установят скамейки

Ротонды в Александровском саду восстановят и покрасят. Фото: Антон МАМАЕВ

В Александровском саду отремонтируют ротонды, входной портик и чугунное ограждение. Как сообщили в горадминистрации, подрядчика для проведения работ определят на следующей неделе.

Так, на входной группе обновят штукатурный слой. Ротонды восстановят и покрасят, на центральном сооружении установят новую кровлю. В порядок приведут также памятник Степану Халтурину и обелиск погибшим за советскую власть. На ремонт в саду выделены 16 миллионов 167 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке началась установка 70 новых скамеек. Их выставят вдоль дорожек и набережной до Преображенского монастыря.