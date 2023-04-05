Кировчане могут присоединиться к проекту «Лица Победы»

Фотографии фронтовиков можно будет увидеть в Музее Победы в Москве. Фото: Правительство Кировской области

Кировчане смогут поделиться фотографиями своих близких, которых коснулась война. Подробнее рассказали в региональном правительстве.

Исторический проект «Лица Победы» продолжает свою работу. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте или обратиться за помощью в МФЦ на улице Калинина, 2 и улице 4-й Пятилетки, 36б. Содрудники офиса помогут заполнить нужные поля и прикрепить отсканированную фотографию. Информация о родственнике будет доступна всем пользователям сайта и посетителям Музея Победы в Москве.

В столичном зале выставлена специальная композиция, в которой люди смогут увидеть фотографии своих родных, которых коснулась война.

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