На строительство новых улиц в Кирове из федерального бюджета направят 200 миллионов рублей

Глава региона обсудил вопросы реализации нацпроектов с министром строительства России. ФОТО: Правительство Кировской области

В микрорайоне ZNAK начнется строительство улиц в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

На работы направят почти 200 миллионов рублей. Возведение начнется в текущем году и завершится в следующем. Кроме того, на встрече глава региона Александр Соколов обсудил с министром строительства России Иреком Файзуллиным вопросы о реализации национальных проектов.

- Договорились о мерах поддержки и обсудили возможность опережающего финансирования работ, - поделился губернатор. - Часть средтв поступит на строительство дорог и объектов ЖКХ на 2023-2024 годы с более поздних периодов, а это почти 2 миллиарда рублей.

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