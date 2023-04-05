Кировчане втроем не смогли украсть банку консервов

Задержанных передали полиции. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях на пульт вневедомственной охраны в Кирове поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Лепсе. На место отправили экипаж Росгвардии.

Продавцы рассказали, что к ним зашли три человека, которые у всех на виду положили в сумку консервы и попытались уйти, не заплатив. Одного грабителя задержали сотрудники, а двое все же убежали. Однако приметы передали всем патрулям, и всего через полчаса похожих граждан поймали на улице Крутикова.

Как выяснилось, один из задержанных уже находится в розыске как подозреваемый в краже. Всех троих отдали полицейским, а консервы изъяли.

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