Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:58

В Кировской области добиваются расселения дома, изношенного на 69%

Власти пять лет не дают новое жилье людям
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Прокуроры проследят за расселением старого здания. Фото: Народный фронт

Прокуроры проследят за расселением старого здания. Фото: Народный фронт

Жительница Афанасьевского района обратилась в правоохранительные органы: женщина попросила проверить работу администрации по расселению ветхого жилья.

Еще в 2018 году комиссионное обследование показало, что квартира заявительницы, расположенная в аварийном доме, непригодна для проживания. Износ конструкций здания еще тогда, 5 лет назад, оценили в 69%. Однако до сих пор местные власти не приняли мер по предоставлению заявительнице и ее брату благоустроенного жилья взамен аварийного.

Прокурор района вышел в суд с иском, требования которого были признаны законными. Правоохранители проследят, как власти исполнят решение суда и когда дадут жилье женщине.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.