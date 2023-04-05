Двое подростков из Нолинска угнали три автомобиля

Подростки не смогли завести автомобиль, по этому угнали два других. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нолинске двое несовершеннолетних угнали три автомобиля. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что 16 и 17-летние подростки увидели припаркованный автомобиль без хозяина. Они заметили, что двери машины не заперты. Парни сели внутрь и прокатились на нем несколько метров. При этом двигатель автомобиля не был запущен, так как несовершеннолетние не смогли его завести. После этого подростки угнали еще две машины, но не справившись с управлением, они покинули транспорт.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Угон, совершенный группой лиц». Сотрудники ведомства выясняют все подробности.

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