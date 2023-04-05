В Кирове перенесли детские площадки на безопасное расстояние от тепловых сетей

После трагедии 14 июня 2021 года, когда ребенок попал под кипяток, прокуратура проверила расположение детских площадок. ФОТО: Прокуратура Кировской области

В Кирове все детские площадки перенесут на безопасное расстояние от места расположение сетей коммуникации. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Надзорный орган выявил, что некоторые площадки для детей нескольких учреждений находились на границе охранных зон тепловых сетей. Это создавало угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних. Подобный случай произошел 14 июня 2021 года, когда во дворе дома №17 на улице Северо-Садовой из-за прорыва магистрали с горячей водой ребенок получил ожоги 40% тела.

За тот случай прокурор Кировской области вынес главе администрации представление. После проверки сотрудниками ведомства все детские площадки передвинули на безопасное расстояние от тепловых сетей.

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