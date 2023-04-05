Жители Лянгасово записали обращение губернатору из-за проблем с водоотведением

Вырытая властями в прошлом году траншея не смогла спасти подвал дома от потопов. ФОТО: https://vk.com/onf_kirov

Жителей микрорайона Лянгасово затопило из-за отремонтированной дороги. Этим инцидентом поделились в Кировском отделении «Народного фронта».

На жалобы людей из дома на улице Октябрьской, 33 администрация уже третий год не хочет реагировать. После ремонта магистрали, которая проходит рядом, не предусмотрели водоотведение. И теперь каждую весну в подвале многоквартирного дома скапливается до 30 сантиметров воды. Жильцы боятся, что фундамент или системы коммуникации размоет. После первого обращения активистов в УДПИ рядом с дорогой вырыли канаву, однако проблему это не решило.

После повторного обращения в «Народный фронт» чиновники побывали на месте, но сказали, что водоотведение не решит проблему. Жильцы дома на улице Октябрьской просят помощи у губернатора Кировской области Александра Соколова, для чего записали видеообращение.

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