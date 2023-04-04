В Кирове закрыли очередной клуб азартных игр

С марта по июль в одном из минимаркетов Кирова стояли игровые аппараты. Фото: Евгения ГУСЕВА

В помещении одного из кировских минимаркетов обнаружили автоматы с азартными играми. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи выяснили, что с марта по июль 2022 года 42-летний кировчанин зарабатывал на азартных играх. В помещении магазина он поставил терминалы. Аппараты злоумышленник подключил к интернету и с помощью оборудования проводил незаконные турниры, что на территории РФ запрещено.

Сотрудники Следкома завершили расследование. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

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