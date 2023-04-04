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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:47

В Кирове проверят состояние 232 магистралей, которые находятся на гарантии

Подрядчики обязаны устранить дефекты до 1 июня
Артем ЗАМЯТИН
Также УДПИ проверит качество тротуаров. ФОТО: Администрация города Кирова

Также УДПИ проверит качество тротуаров. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове начались проверки магистралей, которые ремонтировались в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и находятся на гарантии. Этой новостью поделились в администрации города.

Специалистам предстоит оценить качество 232 участков, которые отремонтированы с 2019 года. Подрядчики должны исправить недочеты до 1 июня. Если дефекты останутся, то вопрос будет решаться в судебном порядке.

Также в мэрии добавили, что УДПИ проверит качество тротуаров. Эксперты оценят 59 участков.

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