В Кирове ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Кировчан просят помочь в поисках мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести мужчину. Алексея Кузнецова в последний раз видели 3 апреля. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею 31 год, рост 189 см, нормального телосложения, у него русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в ярко-синюю куртку, серые джинсы, темно-коричневые ботинки, черную вязаную шапку. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.