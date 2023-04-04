Кировская область вошла в число лидеров РФ по заключению договоров комплексного развития территорий

Сейчас в Кирове заключено 18 договоров комплексного развития территорий. Фото: kirovreg.ru

Кировская область вошла в топ-3 по России по заключению договоров комплексного развития территорий. Первое и второе досталось Московской и Тюменской областям. Об этом сообщает правительство региона.

На данный момент в Кирове заключено 18 договоров комплексного развития. Сейчас находятся в разработке еще несколько контрактов: шесть - инициативе правообладателя и два - муниципалитета. Еще один планирует реализовать институт развития «Дом.РФ».

Отметим, что в феврале 2023 года сократились сроки административных процедур при заключении договоров комплексного развития территории. Теперь от подачи заявления до принятия решения должно проходить не более 45 дней вместо 55.

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