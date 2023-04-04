Двое кировчан обвиняются в незаконной охоте на лосей

Подсудимые признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Фото: Андрей АБРАМОВ

Двое охотников заплатят штрафы за незаконное убийство лосей. Подробностями инцидента поделились в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

В ведомстве рассказали, что в ноябре 2022 года в Пижанском районе полицейские по «горячим следам» выявили двух мужчин, пристреливших лосей. Свою вину они признали и возместили ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Суд доказал вину мужчин, и приговорил их к штрафу в размере 10 и 15 тысяч рублей. Также у них изъяли гладкоствольное ружье и карабин и предали их сотрудникам Росгвардии.

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