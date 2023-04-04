Кировчанин избил знакомого, который вступился за свою женщину

Подозреваемый сломал своему знакомому ребра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина избил своего знакомого за то, что он заступился за свою женщину. Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейский выяснили, что 37-летний житель города нагрубил возлюбленной своего 54-летнего знакомого. Тогда последний решил выяснить отношения и пришел к обидчику домой. Между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 37-летний подозреваемый избил своего знакомого. Потерпевшего доставили в больницу со сломанными ребрами и другими травмами.

Подозреваемого задержали, свою вину в содеянном он признал. Полицейские завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники ведомства выясняют подробности произошедшего.

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