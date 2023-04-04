В Кирове началась уборка дорог и тротуаров после зимы

Весь автопарк не стали переводить на летний сезон. ФОТО: Администрация города Кирова

Кировские улицы начали приводить в порядок после зимы. О проделанных работах и ближайших планах рассказали в администрации города.

Дорожные службы подметают тротуары, на которых скопился песок. Особое внимание уделяется тем участкам, где во время гололеда применялась смесь для борьбы со скольжением. Всего за смену службы вывозят около 100 тонн смета. Магистрали чистят с помощью поливочных машин. Пока для этих целей переоборудовали две машины.

Весь автопарк менять на летнюю технику не стали, так как в апреле ожидаются осадки и минусовая температура.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.