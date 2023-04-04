В Зуевском районе пьяный водитель врезался в грузовик

Авария произошла на дороге «Киров - Фаленки». Фото: ГИБДД Кировской области

В Зуевском районе пьяный водитель устроил ДТП. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 апреля в 12.10. На 94 км автодороги «Киров - Фаленки» столкнулись встречные ВАЗ и МАЗ. Легковушка получила серьезные повреждения. В результате пострадали два человека, находившихся в ней - мужчины 31 и 33 лет. Впоследствии выяснилось, что водитель ВАЗа был пьян.

Областная Госавтоинспекция напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом виде. За это полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.

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