Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 7:41

Кировчан приглашают на весенний астровыезд 7 апреля

Мероприятие состоится в деревне Хреново
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан приглашают полюбоваться на звездные скопления и небесные светила.

Кировчан приглашают полюбоваться на звездные скопления и небесные светила.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 апреля паблик «Любительская астрономия в Кирове» проведет бесплатный астровыезд. Все желающие могут присоединиться к группе и полюбоваться ночным звездным небом.

- Вдали от городских огней мы насладимся красотой звёздного неба, познакомимся с самыми известными созвездиями весеннего неба, понаблюдаем Луну, Венеру, Марс и звёздные скопления в телескопы, а также поделаем астрофотографии! - сообщили в группе.

Выезд состоится в деревню Хреново в 55 км от Кирова. Общий сбор участников состоится у фонтана на Театральной площади в 19 часов, после чего все распределятся по транспорту и отправятся на место. Отъезд в Киров планируется в 01.30. Стоит отметить, что мероприятие состоится только в случае благоприятной погоды.

С подробной информацией, необходимой для участия, можно ознакомиться здесь.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.