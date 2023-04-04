Кировчан приглашают на весенний астровыезд 7 апреля

Кировчан приглашают полюбоваться на звездные скопления и небесные светила. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 апреля паблик «Любительская астрономия в Кирове» проведет бесплатный астровыезд. Все желающие могут присоединиться к группе и полюбоваться ночным звездным небом.

- Вдали от городских огней мы насладимся красотой звёздного неба, познакомимся с самыми известными созвездиями весеннего неба, понаблюдаем Луну, Венеру, Марс и звёздные скопления в телескопы, а также поделаем астрофотографии! - сообщили в группе.

Выезд состоится в деревню Хреново в 55 км от Кирова. Общий сбор участников состоится у фонтана на Театральной площади в 19 часов, после чего все распределятся по транспорту и отправятся на место. Отъезд в Киров планируется в 01.30. Стоит отметить, что мероприятие состоится только в случае благоприятной погоды.

С подробной информацией, необходимой для участия, можно ознакомиться здесь.

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