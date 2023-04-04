В Кировской области начал работу новый отдел Госжилинспекции по контролю за капремонтом домов

Инициатором идеи был губернатор Кировской области Александр Соколов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области изменилась структура Госжилинспекции. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

С 3 апреля в ГЖИ появился инспекторский отдел по контролю за капремонтом многоквартирных домов. Губернатор Александр Соколов предложил создать в ведомстве отдел, который будет оценивать качество работ, проведенных подрядчиками, следить, соблюдаются ли сроки, давать общую оценку выполнению программы.

Претензии к качеству ремонта или к работе Фонда можно направлять в ГЖИ по почте или непосредственно в канцелярию инспекции по адресу: Киров, улица Дерендяева, 23, кабинет 905, а также через личный кабинет ГИС «ЖКХ».

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