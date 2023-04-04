4 апреля десятки кировчан останутся без воды и электроэнергии

В Кировской области пройдут отключение воды и электричества.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Кировской области отключат воду и электричество в некоторых районах. Об этом сообщают «Водоканал» и «Горэлектросеть».
Параметры подачи холодного водоснабжения изменятся в связи с ремонтом на сетях по этим адресам:
Ленинский район, с 09.30 до 19.00:
- улица Воровского в доме 52;
- улица Горького в домах 24, 26.
Места подвоза воды можно узнать на официальном портале водоканала.
В связи проведения работ на ЛЭП электричество пропадет в следующих домах:
С 08.00 до 17.00
- Копанский переулок в доме 6;
- улица Карла Маркса в домах 84, 84а, 46;
- улица Молодой гвардии 43б, 43в;
- улица Герцена в доме 42а.
С 13.30 до 15.30
- улица Карла Маркса в домах 13а, 13б, 15а;
- улица Профсоюзная в домах 69, 71.
С 09.00 до 16.00
- Октябрьский проспект в доме 18
Для уточнения информации жители этих домов могут обратиться в диспетчерскую службу «Горэлектросетей» по телефонам: 564-034, 255-977.
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