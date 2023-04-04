4 апреля десятки кировчан останутся без воды и электроэнергии

В Кировской области пройдут отключение воды и электричества. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кировской области отключат воду и электричество в некоторых районах. Об этом сообщают «Водоканал» и «Горэлектросеть».

Параметры подачи холодного водоснабжения изменятся в связи с ремонтом на сетях по этим адресам:

Ленинский район, с 09.30 до 19.00:

- улица Воровского в доме 52;

- улица Горького в домах 24, 26.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале водоканала.

В связи проведения работ на ЛЭП электричество пропадет в следующих домах:

С 08.00 до 17.00

- Копанский переулок в доме 6;

- улица Карла Маркса в домах 84, 84а, 46;

- улица Молодой гвардии 43б, 43в;

- улица Герцена в доме 42а.

С 13.30 до 15.30

- улица Карла Маркса в домах 13а, 13б, 15а;

- улица Профсоюзная в домах 69, 71.

С 09.00 до 16.00

- Октябрьский проспект в доме 18

Для уточнения информации жители этих домов могут обратиться в диспетчерскую службу «Горэлектросетей» по телефонам: 564-034, 255-977.

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