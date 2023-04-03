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НовостиОбщество3 апреля 2023 15:19

В Кирове с 4 по 9 мая для ветеранов войны устроят концерты во дворах

В городе началась подготовка к Дню Победы
Артем ЗАМЯТИН
Всем участникам собрания предложили внести свои мысли по проведению праздничных мероприятий. ФОТО: Администрация города Киров

Всем участникам собрания предложили внести свои мысли по проведению праздничных мероприятий. ФОТО: Администрация города Киров

В пятницу, 31 марта, состоялось заседание в администрации города Кирова. Все присутствующие обсуждали вопрос подготовки мероприятий к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 4 по 9 мая в городе пройдут концерты-поздравления во дворах для ветеранов. Также запланированы торжественно-траурные мероприятия с возложением цветов на мемориалы. Заместитель начальника территориального управления Александр Востриков напомнил о проведении благоустройства города к празднику.

Также всем участникам собрания предложили внести свои мысли по проведению праздничных мероприятий.

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