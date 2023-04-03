В Кировской области появится отделение фонда поддержки участников СВО

В Кировской области уже разрабатывается механизм помощи военнослужащим и их семьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области появится отделение фонда «Защитники Отечества» созданного для помощи участникам СВО и их семьям. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Организация будет оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции. Кроме того, льготы предусмотрены для тех, кто в составе подразделений учувствовал в конфликте на территории ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Фонд будет оказывать юридическую поддержку, помогать в переобучении и трудоустройстве, получении льгот, медицинской и социальной реабилитации. Также ветеранов будут привлекать к воспитанию патриотизма у молодежи.

Губернатор Кировской области уже дал указание найти помещение для фонда «Защитники Отечества». Также разрабатывается механизм помощи военнослужащим и их семьям.

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