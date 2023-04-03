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НовостиОбщество3 апреля 2023 14:42

В Кировской области появится отделение фонда поддержки участников СВО

Глава региона уже дал поручение найти помещение для организации
Артем ЗАМЯТИН
В Кировской области уже разрабатывается механизм помощи военнослужащим и их семьям.

В Кировской области уже разрабатывается механизм помощи военнослужащим и их семьям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области появится отделение фонда «Защитники Отечества» созданного для помощи участникам СВО и их семьям. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Организация будет оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции. Кроме того, льготы предусмотрены для тех, кто в составе подразделений учувствовал в конфликте на территории ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Фонд будет оказывать юридическую поддержку, помогать в переобучении и трудоустройстве, получении льгот, медицинской и социальной реабилитации. Также ветеранов будут привлекать к воспитанию патриотизма у молодежи.

Губернатор Кировской области уже дал указание найти помещение для фонда «Защитники Отечества». Также разрабатывается механизм помощи военнослужащим и их семьям.

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