В Кирове уровень воды в Вятке поднялся до 87 см от нулевого поста

После вскрытия реки начался подъем воды. Фото: киров.рф

В Кирове вскрылась река Вятка. Уровень воды в ней сейчас составляет 87 см от нулевого поста. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты.

В ближайшее время начнется оповещение жителей населенных пунктов и территорий, которые могут оказаться в зоне паводка. Для горожан установят стенды, где будут отражаться изменения уровня воды, а также информация о движении общественного транспорта и работе торговых точек, работе ЖКХ, памятка о действиях населения во время половодья, телефоны экстренных служб.

В горадминистрации уточнили, что на днях в микрорайоне КМДК состоялось собрание, где обсудили подготовку к весеннему половодью населения, живущего в зоне подтопления. Такая же встреча в ближайшее время пройдет в заречной части Первомайского района.

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