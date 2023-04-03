Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 14:06

В Кирове уровень воды в Вятке поднялся до 87 см от нулевого поста

За сутки он прибавился на 25 см
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После вскрытия реки начался подъем воды. Фото: киров.рф

После вскрытия реки начался подъем воды. Фото: киров.рф

В Кирове вскрылась река Вятка. Уровень воды в ней сейчас составляет 87 см от нулевого поста. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты.

В ближайшее время начнется оповещение жителей населенных пунктов и территорий, которые могут оказаться в зоне паводка. Для горожан установят стенды, где будут отражаться изменения уровня воды, а также информация о движении общественного транспорта и работе торговых точек, работе ЖКХ, памятка о действиях населения во время половодья, телефоны экстренных служб.

В горадминистрации уточнили, что на днях в микрорайоне КМДК состоялось собрание, где обсудили подготовку к весеннему половодью населения, живущего в зоне подтопления. Такая же встреча в ближайшее время пройдет в заречной части Первомайского района.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.