Кировчанка упала в автобусе и получила травмы

В результате случившегося женщина попала в больницу. ФОТО: УГИБДД Кировской области

Пенсионерка получила травмы в автобусе. Подробностями инцидента поделились в УГИБДД России по Кировской области

2 апреля на улице Московской около дома №70 в салоне автобуса упала 74-летняя женщина. В итоге она получила травмы, и ее доставили в больницу.

Кроме того, с 31 марта по 2 апреля в Кирове произошло еще четыре ДТП. В одном из них сбили 57-летнюю женщину. Также в Госавтоинспекции сообщили, что за выходные дни в регионе задержали 30 пьяных водителей.

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