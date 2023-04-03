В Кировской области ограничили движение по семи мостам из-за половодья

Мосты планово сняли из-за половодья.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ограничение носит плановый характер. Мосты сняли в следующих населенных пунктах:
- Афанасьевский муниципальный округ (через Каму у поселка Камский);
- Зуевский район (через Чепцу на автомобильной дороге Зуевка - Яговкинцы);
- Кильмезский район (через Кильмезь у поселка Максимовский);
- Малмыжский район (через Вятку у села Гоньба);
- Нолинский район (через Вою у деревни Чащино);
- Советский район (через Немду на дороге Советск - деревня Лесниково - деревня Борок);
- Кирово-Чепецк (через Чепцу в Каринторфе).
Кроме того, ограничено движение легкового транспорта по наплавному мосту в Афанасьевском муниципальном округе у деревни Светлаковы через Каму. Пешеходам и грузовому транспорту разрешено передвигаться по переправе.
- Все населенные пункты в муниципальных образованиях обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными средствами, - добавили в областном правительстве.
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