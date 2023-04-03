В Кировской области ограничили движение по семи мостам из-за половодья

Мосты планово сняли из-за половодья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ограничение носит плановый характер. Мосты сняли в следующих населенных пунктах:

- Афанасьевский муниципальный округ (через Каму у поселка Камский);

- Зуевский район (через Чепцу на автомобильной дороге Зуевка - Яговкинцы);

- Кильмезский район (через Кильмезь у поселка Максимовский);

- Малмыжский район (через Вятку у села Гоньба);

- Нолинский район (через Вою у деревни Чащино);

- Советский район (через Немду на дороге Советск - деревня Лесниково - деревня Борок);

- Кирово-Чепецк (через Чепцу в Каринторфе).

Кроме того, ограничено движение легкового транспорта по наплавному мосту в Афанасьевском муниципальном округе у деревни Светлаковы через Каму. Пешеходам и грузовому транспорту разрешено передвигаться по переправе.

- Все населенные пункты в муниципальных образованиях обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными средствами, - добавили в областном правительстве.

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