В Кирове на месте Феодоровской церкви установят крест

Рабочие подготавливают фундамент для установки креста. Фото: vk.com/tigranvelikij

В Кирове на месте сгоревшей Феодоровской церкви возведут крест. Об этом сообщает ГК «Тигран Великий». На территорию завезли песок для фундамента под установку. Подготовка сейчас идет полным ходом.

- Крест является главным символом Христа и будет находиться на этом месте до начала строительства новой церкви. ГК «Тигран Великий» будут и в дальнейшем помогать в восстановлении церкви, - рассказали в паблике компании.

Напомним, Феодоровская церковь сгорела 25 января 2023 года. Здание сильно пострадало, и его пришлось разобрать. Впоследствии было решено отстроить новый храм взамен утерянного. Вятская епархия открыла сбор средств на эти цели.

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