В администрацию Мурашинского района незаконно устроили 18-летнюю девушку без образования

Администрация расторгла трудовой договор с молодой сотрудницей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В администрацию Мурашинского района незаконно приняли на работу 18-летнюю девушку. Подробностями инцидента поделились в прокуратуре Кировской области.
Сотрудники ведомства выявили нарушения законов трудового кодекса. Как оказалось, на должность главного специалиста по физической культуре, спорту и туризму в местное управление приняли сотрудницу с незаконченным средним профессиональным образованием.
По факту нарушения прокурор вынес главе Мурашинского района представление. Администрация расторгла трудовой договор с девушкой.
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