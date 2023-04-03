В администрацию Мурашинского района незаконно устроили 18-летнюю девушку без образования

Администрация расторгла трудовой договор с молодой сотрудницей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрацию Мурашинского района незаконно приняли на работу 18-летнюю девушку. Подробностями инцидента поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выявили нарушения законов трудового кодекса. Как оказалось, на должность главного специалиста по физической культуре, спорту и туризму в местное управление приняли сотрудницу с незаконченным средним профессиональным образованием.

По факту нарушения прокурор вынес главе Мурашинского района представление. Администрация расторгла трудовой договор с девушкой.

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