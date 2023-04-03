Житель Кировской области привлек к краже 10-летнего ребенка

Мужчина с ребенком вынесли имущества более на 50 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Нолинского района отправится на исправительные работы за кражу. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что летом 2022 года мужчина решил ограбить автомастерскую. В напарники он выбрал себе 10-летнего ребенка. Вдвоем они вынесли из сервиса запчасти и металл на общую сумму 50 тысяч рублей. Во время расследования оба преступника признали свою вину. Ребенка не стали привлекать к ответственности из-за возраста.

Злоумышленника осудили по двум статьям УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Кража». Ему назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ.

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