С 3 апреля «Т Плюс» начинает проверку герметичности теплосетей кировской ТЭЦ-4

В случае протечки вода из-под крана приобретет зеленый оттенок. Фото: vk.com/t_plus_kirov

В Кирове продолжаются испытания теплосетей на герметичность. С 3 апреля они начнутся на ТЭЦ-4. Об этом сообщает «Т Плюс».

Теплосети испытывают с помощью специального красителя, который придает воде ярко-зеленый цвет. Это позволяет выявить повреждения трубопроводов, незаконные врезки в систему, поврежденные бойлеры в дома.

С сегодняшнего дня краситель добавили в сетевую воду от Кировской ТЭЦ-4. Если где-то на сетях есть утечка или повреждение, из-под кранов кировчан польется зеленая вода. В таком случае горожанам необходимо обратиться в обслуживающую дом организацию либо в «Тепловую справочную службу» по телефону 744-901. Можно также оставить сообщение на этом сайте.

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