В Кировской области прошло соревнование для проживающих в домах-интернатах

Всех участников наградили грамотами и медалями. ФОТО: Правительство Кировской области

В Яранске прошло спортивное мероприятие «За здоровый образ жизни». Подробностями поделились в правительстве Кировской области.

Участие в соревнованиях приняли около 30 проживающих в домах-интернатах Кирова, Кирово-Чепецка и Яранска. Возраст самого старшего любителя спорта - 82 года, самого молодого - 55 лет. Участники соревновались в таких дисциплинах как дартс, армреслинг, отжимание от пола, прыжки в длину и приседания.

Итоги оказались такими:

- 1 место заняла команда из Яранска;

- 2 место - команда Кирово-Чепецка;

- 3 место - команды из Кирова.

Всех участников наградили грамотамии и медалями, представителям вручили кубки и памятные подарки.

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