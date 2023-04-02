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НовостиОбщество2 апреля 2023 14:38

За 2022 год оборот торговли кировских рынков и ярмарок составил почти три миллиарда рублей

В среднем каждый житель региона тратил по 215 рублей в месяц в таких местах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В основном на рынках и ярмарках продаются мясо, фрукты и овощи, одежда.

В основном на рынках и ярмарках продаются мясо, фрукты и овощи, одежда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировстат подготовил исследование о деятельности рынков и ярмарок в нашей области за 2022 год. Согласно данным, их годовой оборот розничной торговли составил 2,9 миллиарда рублей. Каждый житель региона в среднем тратил 215 рублей в месяц на покупки в таких местах.

По состоянию на 1 января 2023 года в Кировской области работали пять универсальных рынков и один специализированный. В минувшем году в муниципальных образованиях региона провели 394 ярмарки, большинство из них - универсальные.

По данным Кировстата, продукция из года в год продаются одна и та же. Доля продуктов, в том числе табачных изделий и напитков, и непродовольственных товаров составляет 33% и 67% соответственно. В основном торгуют мясом, фруктами и овощами, одеждой, в том числе меховой, и нательным бельем.

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