Численность волков в охотугодьях Кировской области остается высокой

Больше всего волков добыли в Шабалинском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В охотничьих угодьях Кировской области зафиксировали высокую численность волков. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

31 марта закрылся сезон охоты на волка. В текущем году удалось добыть 193 особи. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был равен 159, в 2021 - 200.

- Несмотря на довольно большой объем добычи с начала года, охотники по-прежнему фиксируют высокую численность волков в угодьях области. В связи с этим охота на хищников будет продолжена в другие сезоны, - рассказали в ведомстве.

Больше всего хищников добыли в Шабалинском районе - 20 особей. 15 волков оказались на счету охотников Юрьянского района, 12 - Яранского, 11 - Даровского, Нагорского и Афанасьевского, 10 - Мурашинского.

Ведомство также напоминает о необходимости возврата сведений о добыче хищников в течение 20 дней после окончания срока охоты.

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