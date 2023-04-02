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НовостиОбщество2 апреля 2023 12:30

Большинство кировчан не боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта

Многие считают, что нейросети не смогут заменить человека
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Остаться без работы из-за искусственного интеллекта боится только 21% кировчан.

Остаться без работы из-за искусственного интеллекта боится только 21% кировчан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В наше время развитие искусственного интеллекта заметно ускорилось. Многие боятся из-за этого лишиться своей работы. Портал SuperJob провел исследование среди жителей Кировской области. В нем также поучаствовали представители экономически активного населения.

Так, только 21% опрошенных заявил о своей боязни остаться без работы из-за искусственного интеллекта в результате автоматизации. Не испытывают такого страха 42% кировчан. По их мнению, нейросети никогда не смогут заменить человека.

Напомним, ранее мы также писали, что нейросеть назвала Кировскую область туристическим раем. Среди ее достоинств искусственный интеллект выделил природу и культурное наследие.

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