Большинство кировчан не боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта

Остаться без работы из-за искусственного интеллекта боится только 21% кировчан.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В наше время развитие искусственного интеллекта заметно ускорилось. Многие боятся из-за этого лишиться своей работы. Портал SuperJob провел исследование среди жителей Кировской области. В нем также поучаствовали представители экономически активного населения.
Так, только 21% опрошенных заявил о своей боязни остаться без работы из-за искусственного интеллекта в результате автоматизации. Не испытывают такого страха 42% кировчан. По их мнению, нейросети никогда не смогут заменить человека.
Напомним, ранее мы также писали, что нейросеть назвала Кировскую область туристическим раем. Среди ее достоинств искусственный интеллект выделил природу и культурное наследие.
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