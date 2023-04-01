Прогноз погоды в Кирове на 1 и 2 апреля: то дождь, то солнце

Вечером субботы кировчан ожидает дождь. Фото: Виктор Карпов

Кировчан ожидают теплые, но ветреные выходные. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 1 и 2 апреля в Кирове.

В субботу, 1 апреля, ожидается усиление ветра: порывы могут составить до 9 м/с. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Погода ожидается преимущественно облачная, с 15 часов начнется дождь, который прекратится ближе к ночи. Атмосферное давление в течение дня поднимется до 744 мм ртутного столба.

В воскресенье, 2 апреля, на улице потеплеет до +9 градусов. Осадков в течение дня не ожидается, большую часть времени будет светить солнце. Ветер слегка поутихнет, порывы могут достигнуть 7-8 м/с. Атмосферное давление поднимется до отметки в 748 мм ртутного столба и остановится на ней.

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