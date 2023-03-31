«Водоканал» построит скважину, реконструирует очистные сооружения и отремонтирует сети до конца 2025 года

Депутаты обсудили представленную программу и еще несколько проектов. Фото: киров.рф

МУП «Водоканал» представил кировским депутатам инвестиционную программу по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения в предстоящие 10 лет. Сумма, которую потребуется потратить на эти цели, чуть более восьми миллиардов рублей.

Из основных работ - реконструкция очистных сооружений в Корчемкино, строительство и подключение скважины № 5 в ЖК «Васильки», внедрение автоматической системы контроля качества воды. Все это планируется сделать до конца 2025 года. Кроме того, в 2023-2024 годах планируется отремонтировать 87 км сетей. Депутатам также предложили рассмотреть возможность создания на базе «Водоканала» единой службы по утилизации жидких бытовых отходов. Елена Ковалева заметила, что нынешние организации, занимающиеся этим, часто делают работу недобросовестно.

- Открытие службы на базе муниципального унитарного предприятия позволило бы решить проблему. Сформулируйте конкретные предложения и тарифы, чтобы депутаты могли рассмотреть вопрос более предметно, - отметила глава города.

Депутаты также обсудили представленный проект строительства трех снегоплавильных станций, ремонт люков и открытие консультационного центра в Нововятском районе.