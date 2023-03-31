В Кировской области отремонтируют более 20 километров дорог

Власти уже заключили контракт с «Вятавтодором». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Кировской области рассказали, что уже этой весной отремонтируют более 20 километров дорог. Так, например, от Яранска до границы республики Марий Эл в Санчурском районе пройдут работы на трассе протяженностью 2,6 километра.

Также работы проведут на этих участках:

- дорога Казань - Пермь в Малмыжском районе - протяженность - 7,4 километра;

- дорога Плотники - Вожгалы - Богородское -Уни в Куменском районе - протяженность - 3,3 километра;

- дорога Кырчаны - Нема - Кильмезь в Кильмезском муниципальном районе - протяженность 7,8 километра;

С «Вятавтодором» уже заключили контракт на проведение работ. Подрядчик должен уложиться в сроки с 1 мая до конца сентября.

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