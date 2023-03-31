В Кировской области внесли поправки в законы, касающиеся многодетных семей

Кировчане смогут получить выплаты на усыновленных детей. Фото: Архив "КП"

Кировчане могут получить региональный семейный капитал на усыновленного ребенка любого возраста до 18 лет. Соответствующие поправки уже внесли в законы. Кроме того, согласно поправкам, срок обращения за капиталом увеличили до пяти лет со дня рождения ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, родители теперь также могут направить выплату на реконструкцию и ремонт жилья взамен предоставления земельного участка. Раньше она могла пойти только на погашение ипотеки - полное или частичное.

- Подать документы для получения регионального семейного капитала можно в органах соцзащиты по месту жительства или территориальных многофункциональных центрах «Мои документы», - добавили в пресс-службе правительства.

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