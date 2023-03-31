На выходных в Кировской области будут ловить пьяных водителей

Проверки пройдут в течение трех дней. Фото: ГИБДД Кировской области

В выходные дни в Кировской области пройдут «сплошные проверки». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Пьяных водителей будут ловить 31 марта, 1 и 2 апреля в Кирове и районах. В мероприятии примут участие активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Автомобилистам напоминают, что за пьяное вождение им придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав сроком на полтора-два года. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, стоит помнить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

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