31 марта сотни кировчан останутся без воды

Воды не будет в нескольких районах Кирова. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Кировский «Водоканал» сообщил об отключениях воды 31 марта в некоторых районах города. Такие меры приняты в связи с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся по этим адресам:

Микрорайон Лянгасово, с 09.00 до 15.00

- улица Октябрьская в домах 44 и 44а.

Микрорайон Лянгасово с 09:00 до 16:00

- улица Спортивная в домах 3, 5, 10;

- улица Кошевого в домах 26, 28, 34, 37, 39, 41, 43;

- улица Ленина в домах 10, 11, 12, 13;

- улица Октябрьская в домах 47, 49;

- улица Гражданская в домах 18, 20, 22;

- улица Горького в домах 14, 16, 16а.

Ленинский район с 09.00 до 18.00:

- улица Калинина в доме 59а;

- улица Ивана Попова в доме 13а.

Октябрьский район с 09.00 до 16.00

- улица Пятницкая в домах 98, 96а;

- улица Захватаева в домах 19, 28, 30;

- улица Преображенская в домах 91, 93.

Первомайский район поселок Сидоровка с 08.00 до 19.00

- улица Космонавтов в доме 13;

- улица Зеленая в домах 21, 23;

- улица. Холуновская в домах 6, 15, 17, 19.

Ленинский район 09.00 до 16.00:

- улица Сплавная в доме 8/2.

Мест подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.