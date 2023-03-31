31 марта сотни кировчан останутся без воды

Воды не будет в нескольких районах Кирова.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Кировский «Водоканал» сообщил об отключениях воды 31 марта в некоторых районах города. Такие меры приняты в связи с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся по этим адресам:
Микрорайон Лянгасово, с 09.00 до 15.00
- улица Октябрьская в домах 44 и 44а.
Микрорайон Лянгасово с 09:00 до 16:00
- улица Спортивная в домах 3, 5, 10;
- улица Кошевого в домах 26, 28, 34, 37, 39, 41, 43;
- улица Ленина в домах 10, 11, 12, 13;
- улица Октябрьская в домах 47, 49;
- улица Гражданская в домах 18, 20, 22;
- улица Горького в домах 14, 16, 16а.
Ленинский район с 09.00 до 18.00:
- улица Калинина в доме 59а;
- улица Ивана Попова в доме 13а.
Октябрьский район с 09.00 до 16.00
- улица Пятницкая в домах 98, 96а;
- улица Захватаева в домах 19, 28, 30;
- улица Преображенская в домах 91, 93.
Первомайский район поселок Сидоровка с 08.00 до 19.00
- улица Космонавтов в доме 13;
- улица Зеленая в домах 21, 23;
- улица. Холуновская в домах 6, 15, 17, 19.
Ленинский район 09.00 до 16.00:
- улица Сплавная в доме 8/2.
Мест подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».
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