1 апреля кировчане смогут сдать вторсырье на переработку

Кировчане смогут сдать макулатуру, пластик, крышечки и пробки и многое другое. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 апреля жители Нововятского района смогут сдать вторсырье на переработку. Об этом сообщает областное правительство.

Экомобиль сделает три остановки:

- 10.00-11.00 - на площадке у МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга», Советская, 79;

- 11.30-12.30 - у магазина «Елена», микрорайон Радужный, проспект Строителей, 2;

- 13.00-14.00 - у ДК «Маяк», Октябрьская, 19.

На переработку принимаются нефольгированные пакеты и упаковки, тетрапак без крышек, макулатура, алюминий, жесть, одежда и ветошь, стекло, крышечки и пробки, дозаторы и распылители, кассеты, бритвенные станки, тюбики, трубочки и многое другое. Полный список можно посмотреть здесь.

Кировчан просят подготовить вторсырье к сдаче: вымыть или сполоснуть, освободить от лишних деталей и сложить в стопки.

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