Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела «Вятавтодора»

Областной Следственный комитет уже расследует уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировские депутаты обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность «Вятавтодора». Тот поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

- Депутаты из Кировской области сообщили о том, что руководство одного из местных предприятий, основным видом деятельности которого является строительство и ремонт автодорог, совершает умышленные действия, направленные на его банкротство, - рассказали в пресс-службе федерального ведомства.

Областной Следком ранее уже возбудил дело о покушении на мошенничество. Его руководителю Андрею Виноградову предстоит представить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах и озвученных в обращении доводах.

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